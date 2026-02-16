Огромна легенда на ЦСКА е в тежко състояние

Още един легендарен футболист на ЦСКА се бори за живота си. Георги Велинов е в много тежко състояние и е в реанимация във ВМА, научи Lupa.bg.

Джони, както галено го наричат всички, от близо месец беше приет по спешност в медицинското заведение, тъй като здравословното му състояние се влошило.

Големият вратар на "армейците" от 80-те години премина през много перипетии в живота, а в последните години на няколко пъти ходи до Турция за лечение.

В началото на 2025-а Велинов претърпя още една операция в Югоизточната ни съседка заради онкологичното заболяване на челюстта, което го мъчеше доста време. И тогава състоянието му рязко се беше влошило, но лекарите успяха да го закрепят.

Сега нещата около легендарния вратар отново са проблемни. Именно това беше и причината в събота, когато ЦСКА гостува на ЦСКА 1948 (2:0) на стадиона в Бистрица агитката на "армейците" на няколко пъти скандира мощно "Джони Велинов!", за да окаже своята подкрепа на бившия вратар и семейството му.

Последната публична изява на легендарния футболист, дал много незабравими емоции на привържениците на "червевните", беше при откриването на клубния магазин в центъра на София в края на миналата година. Тогава той и Димитър Пенев, придружени от Бруно Жордао, символично прерязаха лентата на церемонията.

