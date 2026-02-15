Златото в смесения скелетон. Кой го грабна

Мат Уестън изкова второ златно отличие за Великобритания в скелетона на Зимните олимпийски игри в Милано, след като този път беше част от смесения отбор заедно с Табита Щьокер.

Уестън вчера стана олимпийски шампион и на сингъл при мъжете, а Обединеното кралство вече има три златни медала – за първи път в историята на Зимни игри. Също така за първи път Великобритания има и олимпийски шампиони на двойки в скелетона.

Двамата завършиха на върха с общо време 1:59.36 минути, което е и рекорд на трасето. Втори останаха Аксел Юнг и Сузане Креер от Германия, изостанали на 0.17 секунди. Третата позиция и бронзовите медали са за другата двойка от Германия Кристофер Гротеер и Жаклин Пфайфер, завършили на 0.18 секунди.

Уестън, който направи зашеметяващо спускане, също така е и първият британец с два златни медала от една зимна олимпиада. Преди да му дойде реда, Щьокер беше поставила Уестън пред трудна задача с нейното спускане от 1:00.77 минути или 0.30 секунди зад темпото на германците. Но британската двойка, класирана под номер 1, беше последна в схемата и това им помогна много. Тогава Уестън показа защо е най-добрият състезател по скелетон в света с великолепното си бягане от 58,59 секунди, за да осигури втория си триумф на Игрите.

Триумфът за хората от Острова можеше да бъде и по-голям, тъй като още една тяхна двойка едва не се качи също на подиума. Маркъс Уайът и Фрея Тарбит, пропуснаха медала с мъчителните 0.1 секунди изоставане, позволявайки на Германия да прибере другите два медала в този старт.

Скелетон, смесени отбори:

1. Табита Щьокер и Мат Уестън (Великобритания) - 1:59.36 минути

2. Сузане Креер и Аксел Юнг (Германия) – на 0.17 секунди

3. Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротеер (Германия) – на 0.18

