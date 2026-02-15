Ето го най-великият зимен олимпиец

Норвежкият ски-бегач Йоханес Хьофслот Клаебо вече официално е най-великият олимпиец, участвал на Зимни игри!

Йоханес Клаебо и неговите съотборници Емил Инверсен, Мартин Ниенгет, Ейнар Хедегарт спечелиха безапелационно щафетата на 4 по 7,5 км за мъже.

Така Йоханес Клаебо спечели своето четвърто поредно олимпийско злато от Игрите в Милано-Кортина и своята 9-а олимпийска титла!

С това си постижение той изпреварва сънародниците си Бьорн Дели, Марит Бьорген и Оле Айнар Бьорндален, които останаха с по 8 олимпийски титли.

