Лоша новина за звезден трансфер на Левски

Левски може да се размине с едно от набелязаните си попълнения в самия край на зимния трансферен прозорец. Причината е здравословното състояние на халфа на Локомотив Пловдив Каталин Иту, което поставя под сериозна въпросителна евентуалния му трансфер на „Герена“.

Румънският футболист отпадна от сметките за градското дерби с Ботев Пловдив за Купата на България, след като медицинските прегледи показаха частично разкъсване на заден бедрен мускул. Травмата на практика прави невъзможно незабавното му преминаване в столичния клуб, тъй като „сините“ търсят готов за игра футболист, а не такъв, който ще се възстановява в следващите седмици.

Въпреки това, според източници, желание за осъществяване на сделката има както от страна на Локомотив Пловдив, така и от самия играч. Иту е разглеждан като универсална опция за треньора Хулио Веласкес, който би могъл да го използва както по десния фланг на атаката, така и в ролята на офанзивен полузащитник зад нападателя.

Времето обаче се оказва сериозен фактор. Зимният трансферен прозорец в България затваря на 24 февруари, а след тази дата клубовете ще могат да привличат единствено свободни агенти – вариант, от който на „Герена“ вече са се отказали.

В същото време последните загуби от Лудогорец показаха, че съставът на Левски не е толкова дълбок, колкото изглеждаше в началото. Очакванията към някои от новите попълнения засега не се оправдават. Рилдо значително е загубил доверието на треньорския щаб, но евентуална раздяла с него може да се случи едва през лятото. Фабиен също все още се адаптира и към момента не успява да окаже сериозно влияние върху играта на отбора.

На този фон ръководството и спортно-техническият щаб на Левски са изправени пред дилема – дали да рискуват с контузен футболист или да търсят алтернативи в оставащите дни до края на трансферния период, пише „Мач Телеграф“.

