Не се размина! Жесток бой на Олимпиадата

Жестоко меле на леда помрачи края на хокейния мач от олимпийския турнир между Канада и Франция. С него завърши груповата фаза на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. "Кленовите листа" финишираха с максималните 9 точки и се класираха директно за четвъртфиналите, а съперникът им ще стане ясен след изиграването на плейофи.

В третия си двубой от група "А" деветкратните шампиони се наложиха над Франция с 10:2 (3:1, 3:0, 4:1).

Маклин Селебрини вкара два гола за победителите, а по веднъж се разписаха Том Уилсън, Деван Тейвс, Марк Стоун, Кейл Макар, Сидни Кросби, Конър Макдейвид, Бо Хорват и Брандън Хагел.

2:44 минути преди края на втората третина Маклин Селебрини записа историческо постижение. 19-годишният канадец стана първият играч в историята на НХЛ, вкарал дузпа в редовното време на олимпийски хокеен мач.

За тима на Франция, за който предстои участие в плейофния кръг, точни бяха Флоран Дуай и Саша Трале.

Седем минути преди края на последната третина канадецът Том Уилсън се нахвърли на бой срещу Пиер Кринон. Повод за мелето, видяно по телевизията в цял свят, беше грубо нарушение на французина секунди по-рано, при което удари в лицето Нейтън Маккинън. Играчът на „кленовите листа“ остана лежи на леда, а впоследствие се прибра трудно на пейката и не се появи в игра до края на мача.

Мелето между Уилсън и Кринон беше зрелищно, въпреки че в него участваха само двамата. Лайнсмените на мача опитаха да ги разтърват. Първоначалто имаха успех, след като французинът повали съперника на земята. Впоследствие канадецът отново се нахвърли над съперника,събори го на леда и започна да му нанася удари. Едва след това съдиите разделиха двамата хокеисти, които получиха наказания за няколко нарушения на правилника.

Това е вторият зрелищен бой в хокейния турнир на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, след като предишната вечер имаше масово меле между играчите на САЩ и Дания.

За Канада това беше първа победа с 10 вкарани гола на олимпийски хокеен турнир от Албервил'92 насам, когато е записан успех с 10:0 над Норвегия.

