Голямо постижение за България на Олимпиадата

Лора Христова и Милена Тодорова заслужиха правото да се състезават в масовия старт на 12.5 километра на зимните Игри в Милано-Кортина.

Христова доби правото на участие след бронзовия медал в индивидуалния старт на 20 километра, а Тодорова след четвъртото място в спринта и днешното 14-о в преследването.

Така за първи път две българки ще стартират в последната индивидуална дисциплина при жените на Олимпиада.

Надпреварата ще се състои на 21 февруари от 15:15 часа.

Единствено легендата на българския биатлон Екатерина Дафовска - олимпийска шампионка в индивидуалната надпревара на 15 километра от Нагано 1998, е участвала в масов старт на Зимна Олимпиада досега. Дафовска завърши осма в Торино 2006, когато дисциплината дебютира в олимпийската програма.

