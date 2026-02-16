Сираков с решителни ходове за бъдещето на Левски

Левски мечтае да разполага с финансовата мощ на големите си конкуренти ЦСКА и Лудогорец.

Именно това е и една от големите стъпки, към които се стремят на "Герена". И за целта се търсят мощни спонсори. Мажоритарният собственик на лидера в Първа лига – Наско Сираков, води заключителни преговори за финансовото бъдеще на клуба.

Левски има две оферти от мощни компании за генерален спонсор, като фирмите са дали конкретни финансови параметри. Запознати твърдят пред Гонг, че едното предложение е доста по-добро. Сираков вече се е срещнал със собственика на едната компания.

Преди известно време голмайстор №1 в историята на 26-кратния шампион на България разкри, че ситуацията е коренно променена и компаниите вече сами търсят Левски, за да инвестират.

Причината за това е, че "сините" почти изчистиха публичните си задължения.

