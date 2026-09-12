Тръмп издаде голямата "малка" тайна за изкуствения интелект
Президентът на САЩ отхвърли опасенията, че AI може да остави милиони без работа или някой ден да се обърне срещу човечеството
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Президентът на САЩ отхвърли опасенията, че AI може да остави милиони без работа или някой ден да се обърне срещу човечеството
Нидерландският пилот се присъедини към Ред Бул през 2016 г.
Икономисти предупреждават – ако държавите не реагират навреме, милиони работни места могат да бъдат засегнати
Трите най-големи компании в сектора инвестират в зелени технологии, хора и местните общности, за да гарантират бъдещето на българското пивоварство
Здраве, финанси, любов и нови кариерни хоризонти очакват някои зодии
Бранителят, който все още си почива, нямал никакво намерение да си тръгва от „Герена“
В клуба вече работят по вариант за негов заместник
Той се присъедини към "червените" в края на август миналата година
Известният астролог описа същността на всяка зодия само с една ключова фраза
Освен това учените препоръчват намаляване на консумацията на червено месо
Илин Димитров постави в Брюксел темите за кадрите, свързаността и големите събития като двигател за сектора
Страната достигна критичен етап
Старши треньорът на Бенфика няма официална оферта от Реал Мадрид
На фона на климатични заплахи, бедност и свръхурбанизация държави от цял свят обсъждат бъдещето на живота в големите градове
„Продължаваме промяната“ отказа да стане част от единна партия, напрежението с ДБ ескалира
Не е добре да виждате жерав днес
Говори в Екваториална Гвинея
Спечелване на Купата на България или завършване на второ място в първенството ще осигурят оставане на 46-годишния специалист на поста му
Те са класирани не по вероятност, а в низходящ ред на тяхната миролюбивост, от подреден, доброкачествен преход към кървав хаос