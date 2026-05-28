България търси по-голяма роля в новата европейска битка за туристите

България търси по-силна позиция в бъдещата европейска политика за туризма и в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе работна среща в Брюксел с еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас.

Разговорът беше част от дискусиите на Европейската комисия за бъдещето на сектора, в които страната ни поставя акцент върху кадрите, иновациите, свързаността и устойчивото развитие. Българската страна заяви амбиция за по-активно участие при подготовката на новите европейски политики и финансови инструменти в подкрепа на туризма.

Брюкселският разговор за бъдещето на сектора

По време на срещата министър Димитров представи българските приоритети в туризма, образованието и устойчивото развитие на индустрията. Основен акцент беше необходимостта от по-силна европейска подкрепа за транспортната свързаност, защото достъпът до дестинациите остава решаващ фактор за конкурентоспособността на страните.

В разговорите беше поставена и темата за иновациите в туризма. Българската позиция е, че секторът не може да се развива само чрез традиционни модели, а има нужда от модерни инструменти, нови услуги и по-тясна връзка между образованието и бизнеса.

Кадрите стават големият залог

Министърът постави специален акцент върху подготовката на квалифицирани кадри. Това е един от най-острите проблеми за туристическата индустрия, която в много държави в Европа изпитва недостиг на обучени специалисти и хора със практически умения.

В тази връзка Димитров връчи на еврокомисаря официална покана за участие в учредяването на обединение на висшите училища, които изучават туризъм в България. Инициативата има за цел страната да се развие като балкански и европейски център за обучение на кадри за сектора.

Фокусът ще бъде върху иновациите, научния обмен и подготовката на бъдещи лидери в туризма. Така България се опитва да изведе образованието като реална част от икономическата стратегия за развитие на сектора, а не само като академична тема.

Евровизия 2027 като шанс за туристически ефект

Втората покана към Апостолос Дзидзикостас е свързана с провеждането на форум на високо ниво на тема „Мегасъбития и туризъм“ в периода на Евровизия 2027. Идеята поставя големите международни събития в центъра на туристическата стратегия.

Такъв форум може да превърне интереса около Евровизия в по-широк разговор за икономическия ефект от културни, музикални, спортни и конгресни прояви. За България това е възможност да покаже как подобни събития могат да работят за имиджа на страната, за заетостта, за хотелите, ресторантите, транспорта и местните услуги.

Дзидзикостас поздрави България за успеха на Евровизия и приветства активната роля на страната в европейския дебат за бъдещето на туризма. Това дава допълнителна политическа тежест на българската заявка за по-сериозно присъствие в разговорите за следващите европейски механизми за подкрепа.

Повече участие в европейските решения

Срещата потвърди желанието България да бъде по-ангажирана в подготовката на новите политики и финансови инструменти на ЕС за туризма. Това е важно на фона на предстоящите решения за следващата многогодишна финансова рамка, от която ще зависи какви средства ще бъдат насочени към свързаност, устойчивост, дигитализация и развитие на човешкия капитал.

За българския туризъм залогът е конкретен - по-добра транспортна достъпност, по-модерни услуги, повече подготвени кадри и по-силна връзка между държавата, бизнеса и университетите. В Брюксел страната постави именно тези теми като основа за следващия етап от европейската туристическа политика.

