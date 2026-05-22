Илин Димитров свиква туристическия сектор за големи реформи

Министърът на туризма д-р Илин Димитров обяви създаването на Съвет за реформи в туризма, който трябва да събере на една маса държавата, общините, бизнеса и институциите, от които зависи летният сезон. Решението беше представено по време на срещи във Варна и курорта Златни пясъци с местната власт, контролните органи, летищния оператор, хотелиери, ресторантьори и туроператори.

Основните теми са визите, въздушната свързаност, кадрите, чартърните програми и готовността на Северното Черноморие да посрещне туристите. По думите на министъра туризмът не може да бъде управляван на парче, защото е сектор, зависим от работата на повече от 11 министерства.

Съвет без нова бюрокрация

Димитров представи бъдещия съвет не като поредна административна структура, а като място за бързо поставяне на проблемите и търсене на решения заедно с хората от сектора. Според него Министерството на туризма трябва да има по-силна координираща роля, защото голяма част от трудностите в бранша не могат да бъдат решени само от едно ведомство.

„Съветът за реформи няма да бъде нова бюрокрация. Той трябва да бъде мястото, където проблемите се поставят открито и се търсят решения заедно с бизнеса и институциите. Нашата задача е да бъдем медиатор и двигател на тези промени“, заяви Димитров.

Визите остават едно от големите препятствия

Министърът посочи визовия проблем като тежко наследство и една от основните бариери пред привличането на туристи от важни пазари, включително Турция. По думите му новият екип е заварил министерството със свит административен капацитет, ограничени средства и забавени процедури, което допълнително усложнява работата преди активния сезон.

Димитров обяви, че ще бъде организирана среща на ниво заместник-министри, за да се установи къде точно се прекъсва връзката между институциите. „Проблемите с визите не са от вчера и не могат да бъдат решени с едно писмо. Трябва да видим къде точно системата се прекъсва и да създадем работещ механизъм“, каза той. Министърът добави, че при нужда ведомството ще търси начин да подпомогне командироването на допълнителни служители там, където натискът е най-силен.

Полетите стават ключ към следващия сезон

На срещата в Златни пясъци бизнесът постави остро въпроса за свързаността, чартърните програми и риска от отслабване на германския пазар след фалита на „Електра“. Представителите на сектора настояват за по-устойчив механизъм за подкрепа на полетите, за да не губи България позиции на важни пазари и да може да планира по-рано сезон 2027 г.

Димитров съобщи, че вече е поканил в София представители на четирите летища, както и кметове и заместник-кметове. Целта е държавата, местната власт и туристическият бизнес да търсят общ модел, вместо всяка дестинация да се бори сама за полети, капацитет и присъствие на външните пазари.

Северното Черноморие отчита готовност

По време на разговорите институциите докладваха за проверки, контролни мерки и подготовка за летния сезон. Във Варна беше отчетена постоянна координация със МВР, като през активните летни месеци се очаква участие и на полицейски служители от Германия, Румъния и Полша. Това трябва да засили сигурността в курортите и да даде по-голямо спокойствие както на туристите, така и на бизнеса.

Областният управител на Варна Марио Смърков подчерта, че има възможности за ефективно противодействие на дейности, които застрашават околната среда. По думите му институциите са готови да работят координирано, така че сезонът да премине спокойно и без излишно напрежение.

Чистата вода като послание към туристите

Регионалните здравни инспекции във Варна и Добрич отчетоха, че качеството на морската вода се следи редовно, а резултатите показват подобрение и много добро състояние. Министър Димитров предложи тази информация да бъде представяна по-ясно чрез интерактивна карта за чистотата на морската вода.

Според него подобен инструмент може да бъде силно послание към туристите и към външните пазари, особено в момент, когато конкуренцията между морските дестинации е все по-сериозна. Така темата за контрола и екологията се превръща не само в административен ангажимент, а и в част от имиджа на България като безопасна и привлекателна туристическа дестинация.

