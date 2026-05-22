Военният министър разкри подробности за военните самолети на летището в София

Министерството на отбраната не е получавало нота с искане за удължаване на престоя на американските военни самолети на летище „Васил Левски“ в София. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. Днешното изслушване беше и първото му участие в парламентарен контрол в рамките на 52‑ото Народно събрание.

"При постъпване на такава нота ще бъде извършен задълбочен и всеобхватен анализ и оценка на риска и заплахите като това нещо вече е поставено като задача на Служба „Военно разузнаване“. В зависимост от резултатите от анализа ще последва и следващата процедура, съобразена с разпоредбите на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Р. България на съюзнически и чужди въоръжени сили. Към момента, пак повтарям, няма постъпила нота. Очаквам такава нота да постъпи днес или във вторник, така че сме в процес на очакване", заяви министърът на отбраната.

