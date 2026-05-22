Важно от Радев за "Боташ" и Пепи Еврото

Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти първите стъпки към създаването на нова антикорупционна комисия.

"Очаквам много смислен дебат по тази тема, така че повече да не повтаряме тези негативни сценарии, каквито гледахме до момента", каза той.

Той коментира предоговарянето на договора „Боташ“ с Турция. "Нека се върнат нашите представилите от там и тогава ще имаме повече информация. Има искане и от турската страна, изпратили са меморандум, така че ние ще разгледаме какво имат предвид те в меморандума", обясни премиерът.

Той бе запитан как ще провери дали Петьо Петров Еврото е имал влияние за назначаването на Теодора Георгиева. "Досега нищо не се е направило по този въпрос - при Пепи Еврото и при Мартин Божанов - Нотариуса, тези случаи не мръднаха през годините, трябва да се разплетат", каза той.

По думите му е изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на ВСС да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим ВСС, който да спомогне да се разплетат тези случаи.

"Разбира се, това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор", каза премиерът.

Той допълни, че имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. "Но тази независимост не трябва да се превърне в никакъв случай в капсулиране", каза Радев.

Премиерът коментира и предстоящото провеждане на Евровизия в България и бе запитан за Иво Христов, който оглавява организацията по провеждането. "Европа има нужда от една солидна доза евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния изключително сложен свят. Така че, аз мисля, че е крайно време Европа да започне да работи, изхождайки от позицията на здравия разум, изхождайки от реалистичната оценка за това, което се случва вътре в Европа и около нас", каза Радев.

По темата за войната в Украйна Радев подчерта, че България следва общата външна политика на Европейския съюз, но има право и на собствена позиция.

"Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание. Това не е работа на изпълнителната власт. Не мисля обаче, че се заглушава гласът на опозицията", каза още премиерът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com