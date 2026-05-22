Примката се затяга! Министър отива при Кьовеши заради Теодора Еврото

Правосъдният министър Николай Найденов е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Повод е скандалът с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева, известна като Теодора Еврото.

"Ще бъдат издирани всички документи, свързани с Теодора Георгиева в Министерство на правосъдието и дали има различна позиция, изложена в Брюксел", добави министърът. Преди седмица Кьовеши даде интервю за "120 минути", в което разкри, че Георгиева е назначена от правителството у нас, въпреки че е класирана трета. Георгиева признала на Кьовеши, че тя е на записа с Пепи Еврото и гласът е нейният. Срещу Георгиева има не едно, а две производства в европейската прокуратура.

Правосъдният министър коментира и оправдателната присъда, касаеща Петър Петров-Еврото. "Към момента това е едно решение, което не е влязло в сила и искрено се надявам прокуратурата да го протестира. Не е редно да казвам дали решението е правилно или не, но определено подобно развитие буди повече въпроси, отколкото отговори", добави Найденов.

Правосъдният министър заяви, че ще предложи на парламентарната група на "Прогресивна България" промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които да атакува преместването на Борислав Сарафов в Националната следствена служба (НСлС).

Пред журналисти в Народното събрание Найденов заяви, че Сарафов в качеството му на директор на НСлС е заместник-главен прокурор.

"Считам, че в прокуратурата работят достойни хора и те трябва да бъдат подкрепени. Считам, че хора, които дълго време са упражнявали тези функции на съдебна номенклатура не трябва да тежат върху магистратите, които всеки ден отиват на работа, като господари на досъдебното производство. Не бих призовал Сарафов да се оттегли от съдебната система, но ще го поздравя, ако го направи. Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам", посочи Николай Найденов.

Министърът се надява Сарафов да прояви чест и да вземе решение да освободи прокуратурата и хората около него от присъствието си.

Найденов се закани, че ако все пак Сарафов не си тръгне сам и от Следствието, "Прогресивна България" ще продължи със законодателни промени, както и ще бъде инициирано предложение за образуване на дисциплинарно производство.

Найденов коментира и промените на първо четене в Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. По думите му редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност и да подлежат на по-засилен обществен контрол.

Министърът на правосъдието уточни, че е налице изключителна непоследователност в антикорупционната политика. Първоначално създадената КПК през 2018 г., която обединяваше 4 комисии и бе разделена на две, а накрая закрита, се опитваме да възстановим този орган, тъй като имаме нужда от борба с корупцията, добави Николай Найденов.

"Ако трябва да бъдем обективни, КПК изобщо не работи. Политическата безпристрастност на състава, е гаранция за осъществяване функциите на самата комисия", каза още правосъдният министър.

