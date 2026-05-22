Борисов хвърли нова политическа бомба за Теодора Еврото

Бойко Борисов отрече да се е намесвал по какъвто и да е начин в избора на Теодора Георгиева, европрокурорката станала позната като Теодора Еврото, и постави темата в центъра на политическия сблъсък в парламента. Пред журналисти в кулоарите лидерът на ГЕРБ заяви, че винаги е оставял прокурорите и съдиите сами да решават подобни кадрови въпроси.

Той подчерта, че не познава Петьо Еврото и не знае кои са „джуджетата“, като добави, че „сега разбрахме коя е Снежанка“. Борисов заяви още, че е готов да се яви на детектор на лъжата заедно с Кирил Петков.

„Когато са избирали Теодора Георгиева, винаги съм оставял прокурорите и съдиите да си я избират. Нямам никакво вмешателство. Не познавам Петьо Еврото, не знам кои са джуджетата, сега разбрахме коя е Снежанка“, каза Борисов.

Той насочи атаката си и към Кирил Петков, като заяви, че в периода, когато двамата били в добри отношения, Петков му говорил за Георгиева по съвсем различен начин. „Готов съм да се явя на детектор на лъжата с Кирил Петков. Когато бяхме в добри отношения с него, той ми казваше, че тя е човекът, който ползват за бухалка срещу нас“, заяви председателят на ГЕРБ.

Борисов беше категоричен, че Теодора Георгиева не е работила в полза на партията му. „От първия си ден Теодора Георгиева работи срещу ГЕРБ“, отсече той. По думите му тя е избрана през 2018 г., когато премиерът изобщо не се е занимавал с подобни въпроси.

Лидерът на ГЕРБ обяви, че партията му ще подкрепи възстановяването на Антикорупционната комисия. Той обаче направи уговорката, че в предишни периоди тя е била използвана като инструмент за натиск. „Ползваха я за бухалка, а сега се надявам, че няма да е същото“, каза Борисов.

В кулоарите той засегна и темата за личната си сигурност, като заяви, че се притеснява, защото няма охрана. Борисов върна разговора към времето, когато е бил главен секретар на МВР, и към операции, които според него са създали рискове за него. Той припомни и случая с предоставянето на ракети за Украйна, като заяви, че тогава са били получени заплахи.

Борисов коментира и бъдещите президентски избори, като заяви, че според него единственият шанс за победа е обединение. Той отправи критика към партньорите от ДБ, ако правят внушения, че ГЕРБ има нещо общо с Теодора Георгиева. „Не е честно“, каза той.

В отделен коментар лидерът на ГЕРБ поздрави правителството на Румен Радев за това, че се занимава с договора с „Боташ“. „Браво, че правителството на Румен Радев са отишли да се занимават с „Боташ“, само мога да им пожелая успех“, заяви Борисов. Той добави, че не знае дали кабинетът ще успее да го предоговори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com