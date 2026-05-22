Чиновниците под лупа. Властта отрича масова чистка

Масова чистка в държавната администрация няма да има, но управляващите започват преглед на дълго незаетите щатни бройки, позициите, заемани от пенсионери, и работата по граждански договори. Това стана ясно от интервю за бТВ на председателя на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов.

По думите му целта не е механично съкращаване на хора, а преосмисляне на разходи, които тежат върху бюджета. Той подчерта, че мнозинството трябва да действа в ускорени срокове, за да овладее финансовия натиск преди окончателните решения за Бюджет 2026.

Проданов отхвърли версията за произволно орязване на администрацията и даде да се разбере, че всяко ведомство ще трябва да направи собствена преценка. Според него без ясни условия и ограничения бюджетът рискува да остане прекалено раздут. Затова първият фокус ще бъде върху структури, в които има незаети места от дълго време, служители в пенсионна възраст или допълнителни ангажименти през граждански договори.

Темата за чиновниците влиза в по-широкия спор за разходите на държавата. Проданов посочи, че петпроцентното увеличение на заплатите в администрацията ще бъде запазено, но от 2027 г. трябва да започне единна бюджетна политика по доходите. Тя ще обхване както изпълнителната власт, така и народните представители, заяви депутатът от управляващото мнозинство.

Големият финансов ориентир остава дефицит от 3% в Бюджет 2026. По думите на Проданов държавата вече е под натиск от над 2 млрд. евро неразплатени плащания, като над 1 млрд. евро са задължения към общините. Към това се добавят и предстоящите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, които допълнително свиват пространството за маневри.

Въпреки заявката за по-строг контрол върху разходите Проданов увери, че социалните функции на държавата няма да бъдат компрометирани. Така управляващите се опитват да очертаят линия между бюджетна дисциплина и социална защита - без масови съкращения, но със сериозен преглед на начина, по който администрацията харчи публични средства.

