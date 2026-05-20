Край на номерата с цените. Регистър ги вади на светло

С административни мерки няма как да определяме размера на цените, нито да налагаме таван на цените, нито пък да определяме някакъв минимум, тъй като ние се намираме в свободен конкурентен пазар. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание от „Прогресивна България" Иван Ангелов в студиото на Нова тв.

По думите му пазарът трябва да се саморегулира, но институциите са длъжни да ограничават спекулативните действия на търговците. Ангелов даде пример с разлики в цените на една и съща хранителна стока в различни магазини в София, които според него достигат до 90%.

„Няма как една стока да се предлага, например, за 1 лев в един магазин, а в другия да се предлага за 2 или 3 лева, това е заблуда и своеобразна измама на потребителя", посочи депутатът.

Той отхвърли опасенията на бизнеса, че новите мерки ще забранят промоциите и намаленията в магазините. По думите му ще бъде създаден регистър, чрез който потребителите ще могат предварително да сравняват цените в различните търговски обекти.

От „Прогресивна България" увериха, че няма да има орязване на социалните плащания и намаляване на заплатите, а пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8% от 1 юли, както е предвидено в Кодекса за социално осигуряване.

Иван Ангелов коментира още, че страната е наследила тежка финансова рамка от служебния кабинет. Данните на Министерството на финансите показват, че към края на март бюджетният дефицит е достигнал 1,750 млрд. лева или 1,4% от БВП, а само за април дефицитът е 225 млн. лева.

Според него за овладяване на финансовата ситуация и влизане в рамките на 3% бюджетен дефицит ще бъдат предприети мерки за оптимизация, включително съкращаване на 10% от незаетите щатове в бюджетния сектор.

По темата за промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ангелов отхвърли обвиненията на опозицията, че се правят опити тя да бъде ограничена. „В правилата няма нищо, което да е непознато или нищо ново, това са ясни текстове, които предлагаме, взети са от предишни народни събрания", заяви той.





