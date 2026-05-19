Поредна рокада в кабинета в едно от най-важните ведомства

Със заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Лилия Петрова Стоянович. Решението е част от кадровите промени в изпълнителната власт и идва в момент, в който социалната политика и пазарът на труда продължават да бъдат сред ключовите теми в държавното управление.

Назначението поставя Лилия Стоянович в ръководния екип на Министерството на труда и социалната политика, което отговаря за важни сфери, свързани със социалната подкрепа, трудовите отношения, заетостта, доходите, политиките за хората в неравностойно положение и мерките за защита на уязвимите групи.

Постът на заместник-министър е свързан с участие в разработването и прилагането на държавни политики, както и с координация на различни инициативи и програми, които засягат широк кръг от граждани. Сред основните предизвикателства пред социалното ведомство остават теми като нивата на заетост, демографските проблеми, подкрепата за семействата, социалните помощи и мерките за подобряване на условията на труд.

През последните години Министерството на труда и социалната политика играе важна роля и при реализирането на програми, насочени към пазара на труда, квалификацията на работещите и социалната интеграция. Очаква се новото назначение да допринесе за изпълнението на текущите приоритети и бъдещите политики на ведомството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com