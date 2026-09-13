Министър Пеев с ключово назначение. Рокада в БДЖ
Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач
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Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач
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