Ювентус взе ключово решение за Спалети

Ювентус официално обяви назначаването на бившия селекционер на Италия Лучано Спалети за нов старши треньор на клуба след уволнението на Игор Тудор в началото на тази седмица. Спалети, който винаги е бил първият избор на Ювентус за заместник на Тудор, подписа краткосрочен договор до края на сезон 2025-26 с опция за удължаване, ако бианконерите се класират за Шампионската лига през следващия сезон.

Последните информации сочат, че Спалети ще получава заплата от около 3 млн. евро до края на сезон 2025-26. Ювентус взе решението да уволни Тудор след само осем мача от първенството през сезон 2025-26 и по този начин стана първият клуб в Серия А, който уволни главния си треньор през този сезон.

Старата госпожа не беше спечелила нито един мач в осем поредни срещи във всички турнири, като последната й победа беше с 4:3 над Интер на 13 септември, а в последните четири мача под ръководството на Тудор не беше отбелязала нито един гол. Отборът загуби и три поредни мача в края на мандата на Тудор.

Имаше и информации, че Тудор не се разбирал с редица директори на Юве, включително генералния мениджър Дамиен Комоли. Италиански медии твърдят, че двамата не са се съгласили по трансферните решения през лятото, че не са се съгласили по назначаването на директора по представянето Дарен Бърджис и че клубът не е харесвал стила на комуникация на Тудор, особено в пресата.

„Лучано Спалети е новият главен треньор на Ювентус, като подписа договор с клуба до 30 юни 2026 г.“, се казва в изявление на Ювентус. „Роден в Черталдо, провинция Флоренция, през 1959 г., Спалети започва треньорската си кариера преди 30 години, след като играе за Специя и Емполи, сред редицата отбори в кариерата му. Започва треньорската си кариера в тосканския клуб, печелейки Купата на Италия в Серия С, преди да изведе клуба до промоция в Серия А, утвърждавайки се като един от най-иновативните треньори в Италия.

„В началото на 2000-те години той се радва на впечатляващ престой в Удинезе, като осигурява три поредни години класиране в европейските турнири, преди да доведе клуба от Фриули до първото му участие в Шампионската лига през сезон 2004/05, което го отвежда в Рома за следващите четири сезона, където печели два трофея за Купата на Италия, както и Суперкупата на Италия".

От 2009 до 2014 г. Спалети е треньор на Зенит Санкт Петербург, с който печели два шампионски титли, една купа на страната, както и Суперкупата на Русия, преди да се върне в Италия, за да поеме Рома, а след това и Интер. След като спечели титлата в Серия А в края на сезон 2022/23 с Наполи, треньорът от Тоскана е селекционер на италианския национален отбор до юни тази година.

„Радваме се да посрещнем треньор с такъв опит и познания в семейството на „бианконерите“: добре дошъл в Ювентус и успех, треньоре!“

Спалети е и един от най-опитните треньори в Серия А, с над 500 мача в елитната дивизия в актива си от престоите си в Удинезе, Рома, Интер и Наполи.





