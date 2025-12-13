Обявиха най-добрите футболисти. Меси и Роналдо далеч назад

„The Athletic“ състави списък със 100-те най-добри играчи, които вероятно ще играят на Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. Изданието се основаваше на пет критерия, всеки от които дава оценка от едно до пет. След това тези оценки бяха сумирани, за да се образува окончателно класиране. Тези фактори включваха текуща форма (оценена от FotMob), минали представяния и постижения, значение за националния отбор, трансферна стойност според Transfermarkt (този критерий е наполовина, тъй като пазарната стойност на по-възрастните играчи е по своята същност по-ниска) и рейтинги във футболния симулатор EA Sports FC 26.

Относно последната точка, „The Athletic“ обяснява: „Може да сте скептични, но изненадващо много работа се влага в разработването на рейтинги на играчите за тези мачове. Този метод за оценка на качеството на играчите е толкова обективен, колкото всеки друг наличен.“

Първата двадесетка е следната:

Килиан Мбапе (Франция, Реал Мадрид);

Ерлинг Халанд (Норвегия, Манчестър Сити);

Ламин Ямал (Испания, Барселона);

Хари Кейн (Англия, Байерн Мюнхен);

Педри (Испания, Барселона);

Джуд Белингам (Англия, Реал Мадрид);

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид);

Лионел Меси (Аржентина, Интер Маями);

Кевин де Бройне (Белгия,Наполи);

Джанлуиджи Донарума (Италия, Манчестър Сити);

Върджил ван Дайк (Нидерландия, Ливърпул);

Родри (Испания, Манчестър Сити);

Витиня (Португалия, ПСЖ);

Рафиня (Бразилия, Барселона);

Луис Диас (Колумбия, Байерн Мюнхен);

Букайо Сака (Англия, Арсенал);

Роберт Левандовски (Полша, Барселона);

Деклан Райс (Англия, Арсенал);

Мохамед Салах (Египет, Ливърпул);

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ).

Кристиано Роналдо (Португалия, Ал-Наср) зае 25-то място, Тибо Куртоа (Белгия, Реал) - 26-то, Бруно Фернандес (Португалия, Манчестър Юнайтед) - 29-то, Лука Модрич (Хърватия, Милан) - 33-то, Джамал Мусиала (Германия, Байерн) - 34-то, Флориан Виртц (Германия, Ливърпул) - 46-то, Коул Палмър (Англия, Челси) - 69-то, Абдукодир Хусанов (Узбекистан, Манчестър Сити) - 86-то.

