Драма в столицата. ЦСКА 1948 удари Славия

ЦСКА 1948 отстрани Славия в мач от осминафиналите за Купата на България след драматична победа с 3:2. Големите герои за "червените" бяха Елиас Франко и Мамаду Диало. Централният нападател вкара срещата в продължения с гол в добавеното време. Домакините нямаха загуба от септември месец, отбеляза Топспорт.

Славия поведе още в първите секунди на срещата. Кристиян Балов бе изведен на отлична позиция в наказателното поле. Младият талант се опита да центрира, но Димитър Шейтанов не успя да изчисти добре и топката, минала през ръкавиците му, премина голлинията.

В последните секунди на първата част съдията отсъди дузпа за гостите след игра с ръка на Никола Савич. Мамаду Диало хладнокръвно изравни резултата от бялата точка.

В 73-ата минута Кристиян Балов навърза трима съперникови футболисти и изведе Исак Соле. Халфът проби към наказателното поле и с отличен извеждащ пас намери Емил Стоев, който от близка дистанция нямаше как да сгреши.

В добавеното време Мамаду Диало получи прекрасно подаване от Елиас Франко и с точно попадение прати срещата в продължения.

В 113-ата минута отлично центриране от корнер кацна на главата на Елиас Франко, който донесе победата за "червените".

Играчите на Иван Стоянов продължават към 1/4 финалната фаза на турнира. Славия ще се фокусира върху първенството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com