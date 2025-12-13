Майкъла каза истината за собственика на ЦСКА

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев-Майкъла проговори за евентуален проблем с изграждането на новата база за ДЮШ на клуба до летището.

„В момента това ръководство има нужда от подкрепа. Собственикът инвестира триста милиона евро в трите обекта – „Армията“, Панчарево и школата. На този човек трябва да се издигне паметник.

За първи път ЦСКА има собственик на реално европейско ниво и трябва да му се окаже подкрепа. Хубавото е, че стадионът върви перфектно, Панчарево също е супер, единственият проблем е с базата за школата в Дружба. Там има земя на чужд човек, но ще се оправят нещата“, заяви Илиев пред „Тема Спорт“.

