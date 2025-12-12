Кубрат Пулев разкри защо изяде боя

Кубрат Пулев даде първото си интервю след поражението от Мурат Гасиев в Дубай. Българинът застана пред камерата на bTV непосредствено след като бе нокаутиран в шестия рунд от руснака и загуби регулярната си световна титла в тежка категория на WBA.

„Чувствам се супер! Благодаря на хората, които ме подкрепяха, но боксът е такъв! Един удар може да реши всичко, всеки може да сгреши. Това е с тези малки ръкавици… за съжаление ме е яд, че не успях да зарадвам българите“, сподели Пулев.

Тервел Пулев, добави: „До момента на удара играеше като професор. За съжаление, това е бокс – един удар може да приключи мача.“

