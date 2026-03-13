Ясно е бъдещето на Христо Янев в ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев има ясно поставена цел, за да продължи да води тима и през следващия сезон. Спечелване на Купата на България или завършване на второ място в първенството ще осигурят оставане на 46-годишния специалист на поста му, научи „Тема Спорт“.

Както е известно, и двете биха означавали европейска квота за армейците, които в две поредни кампании се разминаха с международно участие. Самият Янев също наскоро очерта завръщането на континенталната сцена като задължителна цел пред себе си и своите възпитаници. „Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа. Ако не го разберем, никой от нас няма място в отбора“, заяви наставникът след победата с 1:0 над Ботев Враца.

Янев се завърна начело на любимия отбор на 24 септември, след като преди това води именно врачани и с тях постигна равенство 1:1 у дома срещу армейците, на чиято скамейка беше временният треньор Валентин Илиев. По това време ЦСКА беше в дъното на класирането след най-слабия старт в историята си под ръководството на Душан Керкез. Янев започна с равенства срещу Локо Сф (1:1) и Лудогорец (0:0), но след това изправи отбора на крака и оттогава насам ЦСКА спечели 15 от последните си 17 мача. Армейците загубиха единствено срещу Черно море на „Тича“ и Септември на „Васил Левски“, а в турнира за купата преодоляха последователно Севлиево, Локо Сф и ЦСКА 1948. По този начин тимът вече е на полуфиналната фаза в турнира, а в първенството е четвърти, но само на 1 точка от третия ЦСКА 1948 и на 4 от втория Лудогорец.

Спечелване на Купата на България би осигурило на ЦСКА участие в квалификациите на Лига Европа, докато втората позиция най-вероятно ще означава място в пресявките на Лигата но конференциите. Единственият вариант тя да праща в Лига Европа е, ако Лудогорец вдигне купата. Това обаче би означавало настоящият лидер Левски да се свлече едва до третото място, което към момента изглежда невъзможно.

Янев е може би най-точният човек, от когото да се изисква да спечели Купата на България с ЦСКА, тъй като до момента има перфектен баланс от 14 победи в 14 мача начело на армейците в надпреварата. Той вдигна трофея с тима от В група през сезон 2015/16, а сега се е устремил в повтаряне на това постижение. На пътя на червените обаче е настоящият носител, победил именно ЦСКА във финала през миналия май, и това се явява най-голямото предизвикателство до момента за Янев. На практика именно битката с разградчани на двата фронта до голяма степен ще определи съдбата на 46-годишния казанлъчанин. И първият сблъсък с тях е още тази събота за първенство на „Хювефарма Арена“. ЦСКА изигра най-силния си мач за пролетта срещу Локо Сф и е длъжен да използва импулса срещу притиснатия до стената съперник.

Целта класиране за Европа без бараж е разбираема в Борисовата градина, предвид факта, че в последните два сезона червените се провалиха в директния спор за международно участие съответно срещу ЦСКА 1948 и Арда. Ако тимът се класира за евротурнирите, но не чрез второ място или спечелване на купата, това няма да означава сигурна раздяла с Янев. Тогава неговата позиция ще бъде преразгледана.

Според запознати при треньорска рокада през лятото армейците ще се насочат към доказано име на международната сцена, което да изгради шампионски отбор за завръщането на стадион „Българска армия“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com