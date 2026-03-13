Късен гол повали Нотингам Форест в Лига Европа

Нотингам Форест загуби с 0:1 от Мидтиланд в първия мач от осминафиналите на Лига Европа. На стадион „Сити Граунд“ в Англия гостите стигнаха до успеха с късен гол на корейския нападател Гуе-Сун Чо, който се разписа в 80-ата минута и даде ценен аванс на датския тим преди реванша.

В Испания Селта Виго и Олимпик Лион завършиха 1:1 в равностоен двубой. Домакините поведоха в 25-ата минута чрез защитника Хави Руеда. Селта обаче остана с човек по-малко в 55-ата минута, след като халфът Борха Иглесиас получи червен картон. Френският отбор се възползва от численото си предимство и изравни в края на срещата чрез нападателя Ендрик, който играе под наем в Лион от Реал Мадрид.

Ференцварош, който в предишния етап отстрани българския шампион Лудогорец, направи важна крачка към четвъртфиналите. Унгарският тим победи Брага с 2:0 на стадион „Групама“ в Будапеща. Полузащитникът Габи Каниховски откри резултата в 32-ата минута, а в края на мача нападателят Лени Джоузеф оформи крайното 2:0.

Успех постигна и Генк, който надделя над Фрайбург с 1:0. Единственият гол в срещата бе реализиран от защитника Закари Уад в 24-ата минута.

Реваншите от осминафиналите на турнира ще се играят след седмица, когато ще стане ясно кои отбори ще продължат към следващата фаза на надпреварата.

Първи осминафинални срещи в турнира Лига Европа:

Болоня - Рома - 1:1

Лил - Астън Вила - 0:1

Панатинайкос - Бетис - 1:0

Щутгарт - Порто - 1:2

Генк - Фрайбург - 1:0

Нотингам - Мидтиланд - 0:1

Селта Виго - Лион - 1:1

Ференцварош - Брага - 2:0

