Левски изпусна голям трансфер

Лидерът в Първа лига Левски изпусна една от големите си трансферни цели тази зима.

Става въпрос за бившия халф на ЦСКА Марселино Кареасо. 27-годишният колумбийски футболист подписа с Шериф Тираспол, където отново ще бъде съотборник с бившия вратар на ЦСКА Иван Дюлгеров.

Кареасо игра в ЦСКА от 2022 до 2025 година, припомня Тема спорт.

През миналото лято той си тръгна от червените, след като договорът му изтече и премина в кипърския Аполон Лимасол, където се задържа само половин сезон.

През последните седмици Левски проявяваше много сериозен интерес към Кареасо, но така и не се стигна до негов трансфер на стадион „Георги Аспарухов“ заради черен печат за Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com