Голяма промяна в живота на Сашо Везенков

Звездата на "Олимпиакос" Александър Везенков и бившата националка по водна топка на Гърция Никол Елефтериаду официално са сложили край на връзката си, съобщават гръцки медии. След почти четири години заедно двамата са решили да поемат по различни пътища.

Според изданието Basketvoice.gr причината за раздялата са различни житейски приоритети и професионални ангажименти. Везенков продължава да бъде сред най-добрите баскетболисти в Европа, докато Елефтериаду се е насочила към лични проекти след края на спортната си кариера през 2024 г.

„Двойката беше заедно от 2022 г. и през всичките тези години избягваше светлината на прожекторите, доколкото е възможно, като пазеше личния си живот далеч от публичното пространство", пише още изданието.

Знойната брюнетка беше една от звездите на гръцкия национален отбор по водна топка, преди да обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж 2024.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com