Алкарас лети към титлата в Индиън Уелс след нова победа

Поставеният под номер 1 в схемата Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс с награден фонд 9,4 милиона долара. Лидерът в световната ранглиста победи норвежеца Каспер Рууд с 6:1, 7:6(2) и продължи силната си серия от началото на сезона. Испанецът записа 15-а поредна победа и достигна до четвъртфиналите на турнира за пета поредна година. В следващия кръг той ще се изправи срещу шампиона от 2021 година Камерън Нори.

Алкарас

Алкарас пое контрола над мача още в началото, като разчиташе на почти безупречен сервис. Испанецът проби три пъти подаването на Рууд и спечели първия сет само за 37 минути.

13-ият поставен норвежец повиши нивото си във втория сет и успя да доведе нещата до тайбрек. Там обаче Алкарас показа по-голяма стабилност и затвори мача със 7:2.

„Условията бяха трудни, честно казано. Днес топката беше трудна за контролиране, но и двамата играхме страхотно. Първият сет беше невероятен. Наистина съм щастлив, че играх на такова ниво, радвам се, че преминах и се надявам да играя на това ниво и в следващия кръг“, заяви Алкарас в интервюто си на корта.

В четвъртфиналите испанецът ще се изправи срещу британеца Камерън Нори, който победи австралиеца Ринки Хиджиката с 6:4, 6:2. Алкарас ще търси реванш за загубата си от Нори на миналогодишния турнир „Мастърс“ в Париж.

Джокович

Драматичен двубой предложи и срещата между защитаващия титлата си Джак Дрейпър и Новак Джокович. Британецът обърна мача след сет пасив и победи сърбина с 4:6, 6:4, 7:6(5).

24-годишният Дрейпър се завърна на корта след осеммесечно отсъствие заради контузия на ръката и достигна до четвъртфиналите. Там той ще се изправи срещу руснака Даниил Медведев, който елиминира американеца Алекс Микелсен с 6:2, 6:4 за 87 минути.

В решителния сет Джокович, поставен под номер 3 в схемата, водеше с 6:5, но Дрейпър успя да се върне в мача и да стигне до тайбрек, който спечели убедително.

„Все още не чувствам, че играя никъде близо до начина, по който искам. Излязох тук и спечелих този мач с решителност“, заяви британецът след двубоя.

Освен титлата в Индиън Уелс миналата година, 14-ият поставен Дрейпър спечели и турнирите в Щутгарт и Виена през 2024 година.

38-годишният Новак Джокович, 24-кратен шампион от Големия шлем, е печелил турнира в Индиън Уелс пет пъти - през 2008, 2011, 2014, 2015 и 2016 година.

