Шок в Индиън Уелс! Алкарас рухна, Медведев прекъсна серията му
Руснакът спря 16 поредни победи на световния №1 и се класира за финала срещу Синер
Следете всички новини, анализи и коментари за Индиън Уелс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Руснакът спря 16 поредни победи на световния №1 и се класира за финала срещу Синер
Испанецът спечели срещу Нори, руснакът елиминира шампиона Дрейпър в Индиън Уелс
Лидерът в света елиминира Каспер Рууд и записа 15-и пореден успех за сезона
Световният номер 1 надигра българина с 6:2, 6:3 за малко повече от час игра
Даниил Медведев, Талон Грикспор и още голяма група тенисисти се оказаха в истински капан в емирството
Мира Андреева печели милиони, но баща й още не е изпълнил молбата й да има куче
Мира Андреева победи първата ракета на тениса и спечели публиката
Нашенецът влиза в индивидуалната надпревара на турнира по-късно днес
Започна участието си на турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс с категорична победа
Димитров ще си партнира със световния №60 Лучано Дардери от Италия
Сърбинът няма да играе на Мастърс турнира по тенис в Индиън Уелс
Българинът се изправя на полуфиналите срещу Камерън Нори в събота вечер
Страхотното му представяне Индиън Уелс продължава
Звездата ни е неговия екип са в Индиън Уелс
Провеждането на надпреварата в Индиън Уелс не е в интерес на зрители, състезатели и хората живеещи в района, обявиха организаторите
Доминик Тийм спечели срещу Маестрото на финала в Индиън Уелс
Двамата големи ще излъчат единият финалист на Мастърс-а в Индиън Уелс
Американката надви Виктория Азаренка
Болки в рамото са причината Димитров да не играе
Димитров стартира директно от втори на Индиън Уелс