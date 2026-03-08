Алкарас спря Григор Димитров още във втория кръг в Индиън Уелс

Григор Димитров приключи участието си във втория кръг на турнира на твърди кортове от сериите „Мастърс 1000“ в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд от 9,4 милиона долара. Българинът загуби с 2:6, 3:6 от световния номер едно Карлос Алкарас в двубой, продължил 67 минути. Испанецът показа стабилна игра и успя да контролира развитието на срещата почти през цялото време.

Димитров допусна пробив за 1:3 още в първия сет, а малко по-късно Алкарас реализира още един брейк и затвори частта при 6:2. Във втория сет играта вървеше равностойно до 4:3 за испанеца, когато той успя да пробие подаването на българина и след това приключи мача още при първия си мачбол.

Статистиката също показа превъзходството на световния номер 1. Димитров записа само един ас срещу шест за Алкарас. Испанецът направи две двойни грешки, докато българинът допусна пет.

Следващият турнир за Григор Димитров ще бъде другата надпревара от сериите „Мастърс 1000“ на твърди кортове в Маями, която ще се проведе от 18 до 29 март. Миналата година българинът достигна до полуфиналите там, където отстъпи на Новак Джокович.

