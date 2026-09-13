Григор излиза срещу кошмара си, Уимбълдън чака български реванш
Димитров среща 15-ия поставен Якуб Меншик, който го победи два пъти през 2024 г. и вече има психологическо предимство
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Димитров среща 15-ия поставен Якуб Меншик, който го победи два пъти през 2024 г. и вече има психологическо предимство
Групите „А“ и „В“ започват втория кръг, а програмата продължава до 04:00 часа българско време
Световният номер 1 надигра българина с 6:2, 6:3 за малко повече от час игра
Поставената под номер 16 в схемата Денчева допусна обрат и загуби
Българският тенисист си осигури 7 точки за световната ранглиста и 2450 евро
Звездата ни излиза на корта в сряда по обед
АЕК Ларнака или Петроклуб ще са следващите съперници на "сините" ако продължат в Лига Европа
Българката надви след 2 часа игра американката Макнали
Родната тенисистка Цветана Пиронкова се класира за втория кръг на турнира на трева в Бирмингам, Великобритания. тази вечер тя победи 16-годишната Кейс...
Цвети Пиронкова се класира за втория кръг на тенис турнира в Дубай. Неговият награден фонд е награден фонд 2.5 милиона долара. 27-годишната българка...
Сидни. Цветана Пиронкова се класира за втория кръг на турнира в Сидни, Австралия. Българката победи победи поставената под №8 в схемата Флавия Пенета...
София. Днес от 9.00 ч. ще се проведе вторият кръг от преговорите за бъдещото управление между най-голямата парламентарно представена партия ГЕРБ и фор...
Правителство ще има до края на другата седмица, обяви Лукарски София. „Ние предлагаме коалиционно споразумение, в което всеки, който участва или подк...
Провалът на първия тур на преговорите за сетен път потвърди, че за съжаление ние сме в капана на целия този 25-годишен преход, в който си позволихме п...
В ГЕРБ обсъждат кабинет от пет партии - с реформаторите, БСП, патриотите и АБВ ГЕРБ ще проведе и втори кръг консултации за съставяне на кабинет. Това...