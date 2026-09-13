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Без примадони във втория тур

Без примадони във втория тур

Провалът на първия тур на преговорите за сетен път потвърди, че за съжаление ние сме в капана на целия този 25-годишен преход, в който си позволихме п...

20 октомври | 21:40
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