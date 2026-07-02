Григор излиза срещу кошмара си, Уимбълдън чака български реванш

Григор Димитров излиза днес в мач от втория кръг на Уимбълдън срещу 15-ия поставен чех Якуб Меншик. Българинът, полуфиналист в Лондон от 2014 г., участва с „уайлд кард“ и ще играе третия, последен мач от програмата на Корт 1. Срещата идва след емоционалното му завръщане на „Ол Ингланд клъб“, където в първия кръг победи Дейн Суини със 7:6, 6:3, 7:5 и не скри сълзите си след края. Сега пред него стои съперник, който вече два пъти го е побеждавал.

Реванш срещу неудобен съперник

Димитров и Меншик са се срещали два пъти, и двата пъти през 2024 г. на турнири от сериите „Мастърс 1000“. В Мадрид чехът спечели с 6:2, 6:7, 6:3, а после в Шанхай отново надви Григор - 6:3, 3:6, 6:4.

Това прави днешния мач не просто битка за третия кръг, а опит за счупване на неприятна серия. Меншик е само на 20 години, но вече показа, че не се страхува от големи имена. За Григор тревата може да бъде шанс да промени историята, защото това ще бъде първият им сблъсък на тази настилка.

Голямата сцена на Корт 1

Двубоят е трети в програмата на втория по големина стадион в комплекса. Преди него на Корт 1 трябва да се изиграят мачът от женската схема между Кейти Суон и Мадисън Кийс, както и срещата Александер Зверев - Валантен Ройер.

Това означава, че Григор ще чака своя час в дълъг тенис ден, в който нервите също ще бъдат част от изпитанието. Уимбълдън често наказва бързането и награждава търпението, а точно такъв мач очаква българина - срещу млад, мощен и уверен противник.

Точките тежат, но паметта тежи повече

Димитров има да защитава 200 точки за световната ранглиста от миналогодишния осминафинал срещу Яник Синер. Тогава участието му завърши болезнено след контузия, а този сезон спадът в класирането го изпрати до 146-ото място и го принуди да разчита на покана за основната схема.

Победата в първия кръг вече му донесе 50 точки, но по-важното беше друго - тя му върна усещането за живот на кортовете, където някога стигна до полуфинал. Затова мачът с Меншик носи двойна цена - точки за ранглистата и доказателство, че Григор още може да излезе от тежката година с високо вдигната глава.

Пътят нататък е още по-труден

Победителят от двубоя между Димитров и Меншик ще срещне в третия кръг спечелилия мача между Артюр Фис и Матео Беретини. И двамата са опасни на трева по различен начин - Фис със своята експлозивност, Беретини с мощния сервис и опита си на Уимбълдън.

Но за Григор сега няма смисъл да гледа твърде напред. Първо трябва да мине през младия чех, който вече два пъти го спря. Ако успее, този Уимбълдън може да се превърне от турнир на завръщането в турнир на възраждането.

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