Радост в Ливърпул след тази новина

В Ливърпул се зарадаха, след като според редица източници от ПСЖ са се съгласили да намалят цената на Брадли Баркола.

Привличането на крилото на Аякс Мика Годст също подпомага каузата на Червените, които не спират разговорите с парижани за френския национал.

Досега се считаше, че европейският клубен шампион иска 145 милиона паунда за футболиста, които нямаше как да бъдат платени от мърсисайсци.

Сега обаче ситуацията е различна, след като и Фабрицио Романо също обяви, че от ПСЖ намаляват цената с 20 милиона, до 125, което вече е много по-приемливо за Ливърпул.

Именно тази сума миналата година бе платена за Александър Исак, като очакванията са сега Червените да завършат сделката за подобни пари.