Спорт

Христо Янев прави сериозни промени в ЦСКА

Каква е причината?

Христо Янев прави сериозни промени в ЦСКА
16 авг 26 | 12:03
255
Григор Атанасов

Каталин Иту беше официално представен като ново попълнение на ЦСКА ден след отстраняването на Макаби Тел Авив. Румънецът пристига при „червените“ от Локомотив Пловдив, където беше твърд титуляр, а от началото на сезона вече е записал четири мача в първенството.

Добрият игрови ритъм на Иту увеличава шансовете той да дебютира с червената фланелка още днес в двубоя срещу Ботев Враца.

Има и друга причина новото попълнение да получи шанс още от първата минута. След изтощителния сблъсък с Макаби голяма част от основните футболисти на ЦСКА се нуждаят от почивка преди важния мач срещу ОФИ Крит.

Очаква се Христо Янев да направи сериозни промени в стартовия състав. Сред играчите, които вероятно ще останат извън титулярните 11, са Стефано Сенси, Жан-Филип Гбамин, Леандро Годой, Макс Еоонг и Йоанис Питас.

В последните срещи на родната сцена Янев ротира не само футболистите, но и схемите на игра, пише Мач Телеграф. Срещу Дунав Русе треньорът заложи на крила, като по двата фланга действаха Брахими и Лео Перейра.

Бразилецът обаче не се представя според очакванията и засега не успява да оправдае напълно доверието на треньорския щаб. Това може да се превърне в допълнително предимство за Иту в битката за място в състава.

Румънският футболист предоставя на Христо Янев допълнителни възможности за промени в тактическата постройка и може да внесе повече разнообразие в играта на „червените“.

Затова Каталин Иту има сериозни шансове още тази вечер да облече за първи път официално червената фланелка с номер 67 и да получи възможност да направи силно първо впечатление пред феновете на ЦСКА.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай