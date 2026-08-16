Христо Янев прави сериозни промени в ЦСКА

Каталин Иту беше официално представен като ново попълнение на ЦСКА ден след отстраняването на Макаби Тел Авив. Румънецът пристига при „червените“ от Локомотив Пловдив, където беше твърд титуляр, а от началото на сезона вече е записал четири мача в първенството.

Добрият игрови ритъм на Иту увеличава шансовете той да дебютира с червената фланелка още днес в двубоя срещу Ботев Враца.

Има и друга причина новото попълнение да получи шанс още от първата минута. След изтощителния сблъсък с Макаби голяма част от основните футболисти на ЦСКА се нуждаят от почивка преди важния мач срещу ОФИ Крит.

Очаква се Христо Янев да направи сериозни промени в стартовия състав. Сред играчите, които вероятно ще останат извън титулярните 11, са Стефано Сенси, Жан-Филип Гбамин, Леандро Годой, Макс Еоонг и Йоанис Питас.

В последните срещи на родната сцена Янев ротира не само футболистите, но и схемите на игра, пише Мач Телеграф. Срещу Дунав Русе треньорът заложи на крила, като по двата фланга действаха Брахими и Лео Перейра.

Бразилецът обаче не се представя според очакванията и засега не успява да оправдае напълно доверието на треньорския щаб. Това може да се превърне в допълнително предимство за Иту в битката за място в състава.

Румънският футболист предоставя на Христо Янев допълнителни възможности за промени в тактическата постройка и може да внесе повече разнообразие в играта на „червените“.

Затова Каталин Иту има сериозни шансове още тази вечер да облече за първи път официално червената фланелка с номер 67 и да получи възможност да направи силно първо впечатление пред феновете на ЦСКА.