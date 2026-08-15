Левски подписва с играч, минал през Ливърпул

Левски е на крачка от привличането на сръбския национал Марко Груич. Всички условия между двете страни вече са договорени и се очаква полузащитникът да подпише със „сините“ до часове, пише сръбският портал Direktno.

Груич е свободен агент, след като договорът му с АЕК Атина изтече и не беше подновен. Халфът ще остане на Балканите, но ще напусне Гърция, за да продължи кариерата си в България.

Потенциалният трансфер е особено любопитен заради предстоящите сблъсъци между Левски и АЕК в плейофите на Шампионската лига. Така Груич може да премине при съперника на доскорошния си клуб непосредствено преди двата мача.

На „Герена“ очакват сделката да бъде финализирана още днес. „Сините“ започнаха отлично сезона и след първите четири кръга са лидери в първенството с максимален актив от 12 точки.

През миналата кампания Груич стана шампион на Гърция с водения от Марко Николич АЕК. Договорът му обаче приключи, а двете страни не постигнаха споразумение за продължаването му.

Кариерата на сърбина беше съпътствана от редица контузии, но визитката му остава впечатляваща. Той се утвърди в Цървена звезда, откъдето през 2016 година беше привлечен от Ливърпул за около седем милиона евро.

Груич не успя да се наложи трайно на „Анфийлд“ и впоследствие игра под наем в Кардиф и Херта. През 2022 година Порто откупи правата му срещу девет милиона евро, а след изтичането на договора му с португалския клуб той премина в АЕК.

Полузащитникът дебютира за националния отбор на Сърбия през май 2016 година и до момента има 30 мача за представителния тим.