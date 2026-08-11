Левски е в пустинята, на 33 градуса на сянка

Левски гостува на Кайрат в мач от третия квалификационен кръг на Шампионска лига, а локацията на срещата бе една от основните теми преди днешния реванш.

Още след жребия бе широко коментирано, че Левски може да се наложи да пътува до Алмати - най-големият казахстански град, който се намира на около 300 километра от границата с Китай.

Това е всичко друго, но не и европейска визита, а прословутите пътувания до Алмати бяха дискутирани из цяла Европа преди година, когато Кайрат бе част от основната фаза на Шампионска лига и дори Реал (Мадрид) трябваше да пътува доста дълго за най-далечната си визита в турнирите на УЕФА.

Заради концерт на американския рапът Kanye West в Алмати, "сините" ще играят с около 850 километра по-близо до България, но в още по-екзотична дестинация.

Това е историческият град Туркестан, който се намира в южната част на Казахстан, точно на прага на пустинята Къзълкум.

Истинска пустиня с пясъчни дюни и убийствени горещини, която обаче се превръща в арена на решителен сблъсък от предварителните клръгове на Шампионска лига.

Истинска екзотика, която обаче със сигурност не е по вкуса на играчи и треньори в Левски, а включително и на феновете, които вероятно се питат как любимците им ще се справят с играенето на футбол при очаквани 33 градуса за първия съдийски сигнал.

Около 10% от седмата най-голяма страна в света се намират на запад от река Урал и се смятат за част от Европа, заради което Казахстан вече 24 години е член на УЕФА.

Решението среща доста противници в Казахстан, защото е ясно, че страната няма силите да се мери с европейците. А като член на Азиатската конфедерация може да записва епизодични участия на континенталната надпревара, каквито например имат Узбекистан, Таджикистан и другите бивши съветски републики в региона.

Узбекистан дори бе част от Мондиала през това лято - нещо, с което Казахстан няма да се похвали в близките десетилетия, защото просто страната е твърде далеч от това да пребори европейските сили за някоя от ограничените квоти.