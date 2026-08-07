Левски отказа над 2 милиона евро от Олимпиакос за Акрам Бурас

От Левски са отхвърлили първа конкретна оферта от гръцкия гранд Олимпиакос за алжирския полузащитник Акрам Бурас. Предложението на гръцкия клуб е било на стойност над 2 милиона евро, съобщава журналистът от "Франс Футбол" Набил Джелит. Българският шампион иска да задържи 24-годишния си основен футболист, докато не се изясни в кои европейски групи ще участва тимът.

Интересът към Бурас расте

Акрам Бурас е следен и от други клубове в Европа, сред които са френският Ланс, швейцарският Базел и гръцкият АЕК. Самият Бурас в момента е контузен, като има частично мускулно разкъсване и ще пропусне и мачовете на Левски в плейофната фаза на европейските турнири. 24-годишният алжирец, който е част от разширения състав на националния тим на страната си, дойде на "Герена" в края на миналото лято и веднага се превърна в основен футболист в тима на Хулио Веласкес, който се представя еднакво добре и в двете фази на играта.