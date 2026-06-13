Пет отбора наблюдават звезда на Левски
Конкуренцията за подписа му става все по-сериозна
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Конкуренцията за подписа му става все по-сериозна
От своя страна Бурас направи четвъртата си асистенция във всички състезания през този сезон
От Западна Европа следят изкъсо изявите на играча
Бурас се превърна в основна фигура в състава на Хулио Веласкес
Преди мача срещу Лудогорец
Сините подновяват занимания в сряда
"ПФК Левски приветства с добре дошъл на "Герена" Акрам Бурас
"Вярвам в последователността на процесите", заявиХулио Веласкес
Халфът Акрам Бурас ще подпише договор за три години със "сините"
Новото попълнение ще дойде на "Герена" до дни
В момента играчът е с националния отбор на Алжир за груповата фаза на Купата на Африка
Развитие по случая се очаква през следващата седмица
Левски ще си осигури алжирски халф
На този етап не е ясно колко сериозни са намеренията на разградчани