Ето я заплатата на най-новата звезда на Левски

Халфът Акрам Бурас ще подпише договор за три години със "сините"

22 авг 25 | 14:15
Агенция Стандарт

Халфът Акрам Бурас ще подпише договор за три години с Левски.

По информация на „Тема Спорт“, 23-годишният футболист ще взима месечна заплата от 13 хиляди лева и далеч няма да е от най-скъпоплатените играчи на отбора. 

МК Алжер се опита да задържи алжирския национал, но дори не е бил близо до тези финансови параметри. Сините се очаква да платят за правата на Бурас 400 000 евро, като африканският клуб ще си запази 25% от бъдещ трансфер.

 

Полузащитникът бе освободен от националния тим на Алжир преди елиминациите в Купата на Африка. В този турнир участват само футболисти, които играят в местни отбори. „Националният селекционер на местния състав Маджид Бугера реши във вторник да освободи играча Акрам Бурас, тъй като той все още не е напълно възстановен от контузия. Целта на това решение е халфът да може да продължи периода си на възстановяване и да следи лечението си в новия си клуб, като това най-вероятно е Левски“, написаха в Алжир преди дни.

23-годишният халф ще се превърне в шестото ново попълнение на сините това лято. Преди него на „Герена“ пристигнаха вратарят Мартин Луков, централният защитник Никола Серафимов, халфовете Рилдо и Мазир Сула и крилото Радослав Кирилов.

 

