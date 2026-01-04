Очаквана от Гришо новина пристигна от Бризбейн

Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров научи името на първия си съперник на АТР 250 турнира на твърди кортове в Бризбейн, с което официално стартира новият му сезон. Българската първа ракета ще се изправи срещу добре познатия си Пабло Кареньо Буста, който си проправи път до основната схема през квалификациите и вече е във форма след няколко изиграни мача.

Двамата 34-годишни тенисисти имат богата история помежду си – седем директни двубоя, в които Димитров води с 4:3 победи, като сблъсъците им често са били оспорвани и с високо напрежение. Последната им среща бе на Australian Open през 2021 година, когато испанецът се отказа при резултат 0:6, 0:1, но оттогава и двамата преминаха през възходи и спадове в кариерите си.

Мачът на Григор е насрочен за вторник, 6 януари, като двубоят в Бризбейн ще даде първи по-сериозен отговор за формата му в началото на сезона и амбициите му за силно представяне в австралийската серия.

