Отиде си легендарен футболен треньор

На 85 години почина легендарният германски футболен треньор Сеп Пионтек.

Той е напуснал този свят след кратко боледуване, заобиколен от своето семейство, като новината беше потвърдена пред датския телевизионен канал TV 2.

Пионтек е легендарен треньор, минал в Германия през отборите на Вердер Бремен, Фортуна Дюселдорф и Санкт Паули.

Големите му успехи обаче идват като национален селекционер и най-вече начело на датския национален отбор между 1979 и 1990 година.

Под негово ръководство "червения динамит" за първи път се класира на Европейско първенство през 1984 година. Това беше исторически пробив за страната, която преди това почти не участваше в големи международни турнири.

На самия турнир датчаните достигат полуфинал, след като преодоляват група с Франция, Белгия и Югославия. На финала отпадат драматично с дузпи от Испания след 1:1 в редовното време.

Още по-значим успех на Пионтек е постигнат две години по-късно, когато Дания се класира за първото си Световно първенство. Там "червено-белите" впечатляват още победи, включително с 6:1 над Уругвай. На елиминациите Дания отново отпада срещу Испания, този път с резултат 1:5.

Пионтек не само донесе резултати, но и промени философията на датския футбол. Отборът започна да играе офанзивна и атрактивна игра, която му спечели прякора "датския динамит". Този стил вдъхнови цяло поколение играчи и фенове и стана символ на датския футбол през 80-те години.

В последствие Пионтек води още Турция, Гренландия, като в миналото е бил и селекционер на Хаити.





