Култова фигура изнесе шокираща новина за МБапе!

Бившият вратар на парагвайския национален отбор Хосе Луис Чилаверт подкрепи нападателя на Бенфика - Джанлука Престиани, който е подложен на жестоки критики заради расисткия скандал с Винисиус по време на мача с Реал Мадрид в Шампионската лига.

„Килиан Мбапе говори за ценности и всичко останало, но живее с травестит (б.р. през 2022 г. италианските медии съобщиха за връзка между Мбапе и трансджендър модела Инес Рау). Това не е нормално.

Всеки може да прави каквото си иска в живота, но мъж да живее с травестит е ненормално. За това са жените. Престиани трябва да бъде защитен. Защо да го наказват? Ако бъде наказан, това би означавало, че гей общността, лесбийките и ЛГБТ+ хората са модели за подражание. По мое време на терена си казвахме всякакви неща. Откакто се появи видеото, микрофоните и всичко останало, футболът стана някак си женствен“, каза Хосе Луис Чилаверт по радио Ривадивия.

