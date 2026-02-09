Иван Иванов: Благодаря за подкрепата, заредихте ме с позитивна енергия!

17-годишният голям български талант на световния тенис Иван Иванов благодари на всички за получената позитивна енергия. Той отстъпи в два сета пред 72-ия в световната ранглиста при мъжете Рафаел Колиньон в последния двубой от историческия за България първи мач от Световната група на Купа "Дейвис" срещу Белгия.

"Благодарен съм за цялата подкрепа, която получих и аз, и всички момчета от отбора. Ако започна от позитивните събития преди самия мач - лично аз събрах много позитивна енергия през цялата седмица. Подкрепата от българските фенове ме зареди много и за следващите турнири ще продължа да бъда с това хубаво чувство у мен", заяви Иван Иванов.

Младият и много перспективен български отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември.

"С нетърпение очаквам и следващата възможност да играя за България. Невероятно е да усещаш подкрепата на българската публика. Ще съм щастлив, ако с изявите си мога да запаля повече български деца по тениса", добави шампионът на "Уимбълдън" и US Open и №1 в света при юношите през миналата година.

Преди историческия първи мач на България от Световната група на неофициалното световно отборно първенство за мъже срещу полуфиналиста от последното издание на турнира Белгия Обединена българска банка обяви дългосрочна подкрепа за Иван Иванов и Александър Василев, които станаха посланици на ОББ и Mastercard.

"Използвам случая да благодаря отново за тази изключително важна подкрепа и за цялостното отношение", добави Иван Иванов.

"Сега заминавам за Испания, където ще взема участие в два Чалънджър турнира от най-високо ниво. Готов съм да играя най-добрия си тенис, наистина зареден от подкрепата в България", завърши той.

