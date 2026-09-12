Иван Иванов: Благодаря за подкрепата, заредихте ме с позитивна енергия!
ОББ обяви дългосрочна подкрепа за Иванов и Александър Василев
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ОББ обяви дългосрочна подкрепа за Иванов и Александър Василев
Младата българска звезда игра повече от достойно срещу по-опитния съперник
Финалистът на US Open срази Ото Виртанен
Заедно с него се отказа от участие и първенецът в Ню Йорк на двойки Марсел Гранойерс
Няма да бъде част от олипиадата в Париж
Той коментира и трудностите пред българските състезатели
На финала домакините надвиха Канада с 2:0
Рафа обърна мача срещу Аржентина, на ред е Великобритания
Испания и Австралия вече са на четвъртфинал
Мико Кузманов падна от първата ракета на домакините за 1:3
Мико си взе мача с 2:0 сета
Лазаров отстъпи с 1:2 сета на старта
Димитров отново не е в състава на България
Съперникът ни за Купа Дейвис трепери от евентуално участие на звездата ни
Чилич и компания биха на финала Франция с 3:1
Тунис прати България в трета група на Евро-африканската зона на купа "Дейвис" по тенис след уверено 3-0 в баража. В петък домакините спечелиха двата...
Звездата на българския тенис Григор Димитров не пропусна да поздрави сънародниците си за 3 март и да надъха националите в предстоящия сблъсък с Турция...
Човек сам насочва късмета си, смята Димитров Григор Димитров често пъти отказва интервю, но когато стъпи в Акапулко, нещо се променя. Вече няколко го...
Председателят на федерацията по художествена гимнастика и една от най-големите състезателки Илиана Раева също коментира действията на Григор Димитров...
Анди Мъри обяви, че няма да играе на финалния "Мастърс" в Лондон заради класирането на Великобритания на финала за купа "Дейвис". Изпълнителния директ...