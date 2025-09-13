Алкарас отказа Купа Дейвис и се хвърля в голфа

Карлос Алкарас се оттегли от предстоящите квалификации на Купа "Дейвис" за Световната група и по този начин стави участието във финалите на Испания под сериозна въпросителна.

Карлитос хвърли всички сили да спечели тазгодишния US Open и съвсем очаквано ще си вземе кратка почивка, пропускайки двубоите, които ще се проведат този уикенд във Валенсия (13-14 септември).

Заедно с него се отказа от участие и първенецът в Ню Йорк на двойки Марсел Гранойерс.

Алкарас иска да почине след интензивното лято, а Гранойерс има контузия на десния крак.

Карлос Алкарас и Яник Синер не само изиграха очаквания финал в откритото на САЩ, но и постигнаха нещо, което не се бе случвало в историята на тениса.

Испанецът победи 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 и се върна начело в световната ранглиста, като прекъсна серията от 65 седмици на италианеца на върха.

Така двамата си поделиха титлите в последните 8 турнира от “Големият шлем”. Алкарас в момента е с баланс 61:6 и има по-малко загубени мачове, отколкото спечелени турнири, тъй като стана шампион в Ротердам, Монте Карло, Рим, на “Ролан Гарос” , в Куинс, Синсинати и US Open.

“Все още не сте видели най-добрата версия на Карлос Алкарас. Надявам се това да се случи скоро”, коментира шампионът.

По традиция (вече) той отпразнува победата си с движение като удар в голфа и това бе жест към неговия приятел и легенда Серхио Гарсия, който бе сред зрителите. Алкарас е луд по голфа и подобно на Рафаел Надал и треньора си Хуан Карлос Фереро използва свободното си време, за да тренира по дупките на игрищата.

На 22 години и 125 дни Алкарас е вторият най-млад с 6 титли от “Големият шлем” след шведската легенда Бьорн Борг, който го постигна на 22 години и 32 дни на “Уимбълдън' 78”.

За 7-те си мача в откритото на САЩ новият шампион спечели 98 от 101 гейма, в които изпълняваше сервис. Така той е вторият с купа от “Големият шлем” с не повече от 3 загубени гейма с начален удар след американската суперзвезда Пийт Сампрас на “Уимбълдън” през 1994 (спечелени 103 от 106 гейма) и през 1997 г. (116 от 118).

