Джон Сина обяви края! Оттегля се от спорта

Мегазвездата в кеча Джон Сина едва на 48 години обяви края на своята кариера.



Роденият в Уест Нюбъри, Масачузетц се появи за последно на ринга на събитието Saturday Night"s Main Event на Световната федерация по кеч (WWE), което се проведе във Вашингтон през изминалата нощ.



Носителят на рекордните 17 световни титли (под него остават легендите Рик Флеър (16) и Трите Хикса (14)) загуби последната си среща, но остава в сърцата на милиони фенове на кеча по цял свят като един от най-харизматичните състезатели.



Негов опонент бе австрийският кечист Гюнтер, който спечели предварително специалния турнир в чест на Сина (В него участие взеха 16 кечисти, сред които и българинът Русев).



Двубоят между Гюнтер и Сина продължи около 24 игрови минути и бе "черешката на тортата" на шоуто на Световната федерация по кеч през изминалата нощ! В края му Сина се предаде след събмишън.



Последва оставяне на своите обувки в центъра на ринга, с което великият кечист обяви своето оттегляне (този ритуал често се прави в спорта - борба).



Джон приключва 26-годишната си славна кариера в кеча като носител на всяка една възможна титла, както и тези 17 световни, за които по-рано стана въпрос!



Той, подобно на други мегазвезди от кеча, се преквалифицира в професионален актьор (това направиха някои от най-големите кечисти като Дуейн Джонсън - "Скалата"и Дейв Батиста) като за момента кариерата му върви възходящо.

