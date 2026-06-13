Русев с емоционални думи към Джон Сина
Легендата на кеча се пенсионира на 14 декември
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Легендата на кеча се пенсионира на 14 декември
Носителят на рекордните 17 световни титли загуби последната си среща
Възнамерява да загърби една от най-важните части от своя живот
Гаджето му счупи яйца на ред за Великден Родната звезда в кеча Александър Русев ще се хвърли в бой, достоен за римски гладиатор. Пловдивчанинът ще се...
Излизането на ринга с танк бе най-зрелищното в историята на кеча, отсъждат феновете
Българският кечист, състезаващ се под руския флаг, Александър Русев загуби от Джон Сина на "Кечмания". Така нашият борец сдаде американската титла на...