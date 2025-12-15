Русев с емоционални думи към Джон Сина

На 14 декември кечистът и актьор Джон Сина изигра последния си мач, като с това сложи край на кариерата си на ринга. Последната му среща се проведе в Capital One Arena във Вашингтон, окръг Колумбия, по време на главното събитие XLII на WWE Saturday Night. Легендата падна драматично от неговия опонент Гюнтер, но ще продължи да бъде вечен шампион в очите на редица фенове.

Разбира се, след "пенсионирането" му от кеча, не закъсняха и поздравленията от страна на редица легенди в индустрията, като Дуейен Джонсън - Скалата и легендарния Гробар.

Сред известните личности, които не пропуснаха да изразят възхищението си към Джон Сина, беше и българския кечист Мирослав Барняшев, който е три пъти носител на Титлата на Съединените щати. С емоционален пост в Instagram българинът изказа своята благодарност.

"Благодаря ти, Джон! Благодаря ти за обучението, за търпението ти, за лидерството ти - не само с думи, а и с действия. Благодаря ти, че се бихме по целия свят и нямаше значение кой е контузен, колко хора има в сградата или в коя част на света се намирахме - ти влизаше на този ринг и се представяше така, сякаш това ти е за последен път. Никога няма да го забравя. Ти си последният истински шампион. Причината да продължавам да правя това, което правя, е, че ти ме научи как. Винаги ще им казвам колко съм лош", написа Русев под серия от техни общи снимки през годините.

Самият Русев много пъти се е изправял срещу Сина. Двамата дори се биха на Кечмания 31, когато Сина победи Русев и спечели титлата на Съединените щати в WWE, припомня lifestyle.bg

