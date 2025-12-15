Лудогорец се разделя със звездата си

Лудогорец може да осъществи пореден силен изходящ трансфер. Става въпрос за продажбата на Петар Станич в чужбина.

Халфът на Лудогорец е хванал окото на Бетис. 24-годишният сърбин е следен и от още няколко испански отбора, пише orgullobiri.com.

Атакуващият полузащитник дори е бил пред трансфер в градския съперник на зелено-белите – Севиля. Той е имал предварително споразумение с андалусийците, но сделката е пропаднала. Причината е, че новият спортен директор на клуба Антонио Кордон е стопирал трансфера и е решил да се насочи към друг футболист.

Предишният шеф в Севиля Виктор Орта е договорил сделка за 2.5 милиона евро с Бачка Топола, но пристигането на новия директор и преминаването на първия във Валядолид проваля трансфера.

В Испания посочват, че силното представяне на Станич с екипа на Лудогорец, особено в Европа, отново е приковало вниманието на местни тимове към него, като на преден план в момента излиза Бетис. Андалусийският тим от първия ред следи изявите на сърбина. Двата тима премериха сили помежду си в Лига Европа, като испанският тим победи с 2:0 в Разград.

„Искам да играя в Ла Лига и Севиля беше най-добрият ми вариант“, е споделил настоящата звезда на Лудогорец. 24-годишният Станич в момента е голмайстор на турнира с шест попадения и нормално хвана окото на редица отбори. Той вкара хеттрик срещу друг испански отбор – Селта при успеха с 3:2 на „Хювефарма Арена“.

Разградчани закупиха сръбския полузащитник през лятото за 1.80 милиона евро, като с представянето си той вкара в малкия си джоб най-скъпата покупка Петър Калоч (2.5 млн. евро). От началото на кампанията Станич изигра 27 двубоя във всички турнири, в които вкара девет гола и осем асистенции. Договорът на халфа с орлите е до лятото на 2028 година. Изявите му в Лига Европа вдигнаха сериозно цената му и Лудогорец може да прибере солидна сума за него, но едва ли ще е склонен да се раздели с него още през зимата.

