ЦСКА не спира. Взима още един нов преди Коледа

ЦСКА няма намерение да намаля оборотите на селекционния фронт! След като в събота армейците представиха първото си зимно попълнение Алехандро Пиедраита минути след последния есенен мач срещу Локо София, в близките дни те ще обявят привличането на още един футболист, твърди „Тема Спорт“.

От Борисовата градина вече са постигнали споразумение с въпросния играч и трансферът трябва да бъде финализиран преди Коледа. Възможно е това да се случи още утре.

Целта пред червените е по-голямата част от зимната селекция да бъде завършена още преди заминаването за лагера в Турция на 11 януари. Новите футболисти ще са между трима и петима, а първият от тях – колумбиецът Пиедраита, още в събота позира с екипа на ЦСКА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com